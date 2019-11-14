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مصطفى محمد: حلمي التتويج بلقب هداف أفريقيا والصعود لأوليمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى محمد، لاعب المنتخب الأوليمبى، إنه لم يتوقع إحراز هدفين فى أول مباراتين ببطولة إفريقيا تحت سن 23 المقامة حاليًا بمصر

 

وتابع هداف المنتخب، أن الهدفين اللذين أحرزهما فى مرمى مالى وغانا يعود الفضل فيهما لجميع اللاعبين، وأتمنى أن أحصل على لقب هداف البطولة بعد تصدرى قائمة الهدافين، لكن الأهم هو وصولنا إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن فرص مصر بالفوز بالبطولة كبيرة، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

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واضاف لاعب الزمالك، وصولنا للدور قبل النهائى للبطولة بعد مباراتى مالى وغانا بسبب حالة الحب بين الجميع داخل معسكر المنتخب، والإصرار على تحقيق هدف واحد هو إسعاد الجماهير المصرية التى تساندنا.

 

يذكر أن المنتخب الأوليمبى صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد الفوز على مالى بهدف وعلى غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواجه اليوم المنتخب الأوليمبى نظيره الكاميرونى فى اخر مباريات المجموعة الأولى
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