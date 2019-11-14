مصطفى محمد: حلمي التتويج بلقب هداف أفريقيا والصعود لأوليمبياد طوكيو

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وتابع هداف المنتخب، أن الهدفين اللذين أحرزهما فى مرمى مالى وغانا يعود الفضل فيهما لجميع اللاعبين، وأتمنى أن أحصل على لقب هداف البطولة بعد تصدرى قائمة الهدافين، لكن الأهم هو وصولنا إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن فرص مصر بالفوز بالبطولة كبيرة، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.
واضاف لاعب الزمالك، وصولنا للدور قبل النهائى للبطولة بعد مباراتى مالى وغانا بسبب حالة الحب بين الجميع داخل معسكر المنتخب، والإصرار على تحقيق هدف واحد هو إسعاد الجماهير المصرية التى تساندنا.
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