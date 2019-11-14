النجم الساحلي: نسعى لإشراك كوليبيالي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن إدارة ناديه تعمل على إنهاء أزمة قيد الإيفواري سليماني كوليبالي من أجل اللحاق بمواجهة الأهلي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال قيس عاشور :"نعمل في الوقت الحالي على حل أزمة قيد اللاعب كوليبالي وإنهاء إيقاف قيده من الاتحاد الدولي لكرة القدم وقيده محلياً وإفريقياً".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس في تونس يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري في افتتاح مسيرته بمجموعات دوري الأبطال.

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وكان اللاعب سليماني كوليبالي الهارب من النادي الأهلي قد صدرت ضده عقوبات بالمنع من القيد في أي نادي قبل سداد الغرامة المالية للنادي الأحمر.

وتوصل النجم الساحلي لتسوية مالية مع النادي الأهلي من أجل تقسيط الغرامة المستحقة على اللاعب كوليبالي، لكن الإيقاف لم يُرفع بعد.

وأنهى قيس عاشور :"نسعى لإنهاء الأزمة سريعاً وقيد اللاعب محلياً وإفريقيا حتى يكون متاحاً ضمن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في بداية مشوار المجموعات".