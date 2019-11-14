حازم إمام يوضح تفاصيل عرض بيراميدز والثلاثة الكبار الأنسب لخوض الأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق، أنه تلقى عرضا ليكون مديرًا رياضيا بنادي بيراميدز.

وأوضح حازم في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي" مصر، أن المفاوضات لم تكتمل ومن الممكن أن تتأجل تلك الخطوة لتكون مع بداية الموسم.

كما أشار "الثعلب الصغير"، أنه يفكر في خوض معايشة تدريبية بنادي أودينيزي الإيطالي، تمهيدا للعمل في المجال الفني كمدرب.

وأثنى حازم إمام على المنتخب الأوليمبي ومديره الفني شوقي غريب: "الأداء في مباراة مالي الشوط الثاني لم يكن بنفس المستوى الجيد ولكن عوّض ذلك الروح العالية، أما في مباراة غانا فكان الأداء متميز وكذلك الروح العالية".

وأشاد بالثنائي رمضان صبحي، ومصطفى محمد، مؤكدًا أن رمضان تطور كثيرًا بدنيا وفنيا، وبات يلعب في وسط الملعب وليس من خلال الأطراف فقط، فيما يتألق مصطفى محمد خاصة في الألعاب الهوائية وإنهاء الهجمات وإحراز الأهداف.

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ويلتقي المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون في ختام دور المجموعات، بعدما ضمن الفراعنة التأهل لنصف النهائي، ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأوليمبياد.

وفي حالة تأهل المنتخب للأوليمبياد، رشح إمام الثلاثي محمد صلاح، وطارق حامد، وأحمد حجازي للعب ضمن صفوف المنتخب.

وتتيح اللاعب للمنتخبات المتأهلة للأوليمبياد ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة مع المنتخب.

وعن المنتخب الاول تحت قيادة حسام البدري، قال إمام إن محمد مجدي "أفشة" يحتاج لبعض الوقت للتأقلم، فيما كبّر سن عبدالله السعيد ربما يكون عائق أمام لعبه في ذلك المركز بنفس القوة، لأن مركز صانع الألعاب في طريقة (4 - 2 - 3 - 1) تحتاج للاعب صانع ألعاب قوي.

وطالب حازم إمام، حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بتغيير طريقة اللعب في بعض الأوقات واللجوء لطرق أخرى مثل 4-3-3.

ويلتقي المنتخب الوطني مساء الخميس أمام كينيا، قبل السفر لمواجهة جزر القمر في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون.