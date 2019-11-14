الخليج 365 يكشف.. تشكيل المنتخب المتوقع أمام كينيا بتصفيات إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة كينيا بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021. ويخوض البدري أول مباراة رسمية له كمدير فني لمنتخب مصر مساء الخميس ببرج العرب أمام كينيا بالجولة الأولى للتصفيات الأفريقية. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن حسام البدري استقر بشكل كبير على تشكيل المنتخب والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: عبدالله جمعة – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد فتحي. خط الوسط: محمد النني – طارق حامد. خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات. خط الهجوم: حسام حسن. وأشار مراسل "الخليج 365" لتفكير البدري في الدفع برامي ربيعة في التشكيل الأساسي للمباراة على حساب أحمد حجازي، وأن يبدأ بمحمود عبدالمنعم "كهربا" كمهاجم صريح بدلا من حسام حسن.

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