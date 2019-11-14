تصفيات أفريقيا.. انتصارات للسنغال ونيجيريا والسودان في الطريق للكاميرون 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه منتخب الكونغو في بداية مشواره بالمجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عام 2021، والتي شهدت أيضا فوز منتخب غينيا بيساو 3 / صفر على ضيفه منتخب إيسواتيني (سوازيلاند سابقا).

وتصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق هدف على المنتخب السنغالي المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما جاء منتخبا الكونغو وإي سواتيني في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد من النقاط.

وجاء هدفا المنتخب السنغالي، وصيف بطل النسخة الماضية للبطولة، في غضون دقيقتين فقط، حيث افتتح سيدي سار التسجيل في الدقيقة 26، فيما تكفل حبيبو دياللو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي اللقاء الآخر، افتتح جورجينيو التسجيل لغينيا بيساو في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميلاه بيكويتي وجواو ماريو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و76.

ويأمل منتخب غينيا بيساو في التأهل للنهائيات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما صعد في النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا بالجابون ومصر، لكنه خرج فيهما من مرحلة المجموعات.

وافتتح المنتخب السوداني الملقب بـ(صقور الجديان) التسجيل مبكرا عبر لاعبه رمضان عجب في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الضيوف للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى ألداير ألميدا في الدقيقة 20.

واستغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أحمد حامد التش الهدف الثاني في الدقيقة 44، فيما جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما سجل جورداو ديوجو لاعب ساوتومي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62.

واختتم محمد الرشيد مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وكان بإمكان لاعبي المنتخب السوداني، بطل أفريقيا عام 1970، تسجيل المزيد من الأهداف لولا لجوءهم إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني في الجولة المقبلة مع مضيفه منتخب جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.

واستهل منتخب أفريقيا الوسطى مشواره في التصفيات، بالفوز على بوروندي 2 / صفر، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة للمسابقة.

وسجل فيفيان مابيدي هدف التقدم لمنتخب أفريقيا الوسطى في الدقيقة الخامسة من المباراة،فيما أضاف مافوتا الهدف الثاني في الدقيقة 90.

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وتضم المجموعة الخامسة منتخبات أفريقيا الوسطى وبوروندي والمغرب وموريتانيا.

واقتنص منتخب ناميبيا فوزا مثيرا 2 / 1 من ضيفه منتخب تشاد اليوم الأربعاء في بداية مشوار المنتخبين بالمجموعة الأولى للتصفيات.

وأخفق الفريقان في هز الشباك بالشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب الناميبي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز أدواسو ماتيو لاعب منتخب تشاد، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

لكن الضيوف أدركوا التعادل سريعا، بعدما أحرز إيزيكال ندوسال هدفا للمنتخب التشادي في الدقيقة 68.

وارتدى كريس كاتجيوكوا ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الفوز الثمين للمنتخب الناميبي في الدقيقة 76.

ويحلم منتخب ناميبيا بالصعود للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما شارك في البطولة أعوام 1998 و2008 و2019، ودع خلالها البطولة مبكرا من مرحلة المجموعات.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا منتخبي مالي وغينيا، اللذين يلتقيان غدا الخميس بالعاصمة المالية باماكو في إطار نفس الجولة.

وأفلت منتخب نيجيريا من فخ ضيفه منتخب بنين، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمامه إلى فوز ثمين 2 / 1، في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية عشر للتصفيات.

وتصدر المنتخب النيجيري، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي سيراليون وليسوتو، اللذين تعادلا 1 / 1 اليوم في الجولة ذاتها، فيما تذيل منتخب بنين الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وبادر المنتخب البنيني بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع ستيفان سيسينون في الدقيقة الثالثة، لكن فيكتور أوسيمين أدرك التعادل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وشدد منتخب نيجيريا من هجماته في الشوط الثاني، بغية تسجيل هدف الفوز، ليتحقق له ما أراد، بعدما أضاف صامويل كالو الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(النسور الخضراء) في الدقيقة 63.

وفي اللقاء، الآخر، تقدم منتخب سيراليون بهدف حمل توقيع لاعبه كوامي كوي في الدقيقة 77، لكن فرحة أصحاب الأرض بالتقدم لم تدم طويلا، بعدما أدرك منتخب ليسوتو التعادل في الدقيقة 90.