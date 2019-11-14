النجم الساحلي: ننتظر رد الكاف على تأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن علاقتهم مع النادي الأهلي طيبة للغاية، مشيرا الى انتظارهم لرد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تأجيل المباراة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع النجم في تونس بافتتاح مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر.

وطلب النجم الساحلي من "كاف" تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

وقال مسؤول النجم في تصريحات لقناة "تايم سبورتس" "نحن نرحب بالنادي الأهلي وبعثته في تونس، سوف يكون هناك أفضل استقبال لهم، العلاقات مميزة بيننا والنادي الأهلي".

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وتابع: "طلبنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة 24 ساعة، سوف نلعب مباراة بالدوري التونسي يوم 25 نوفمبر، وذلك من أجل أن نحصل على راحة مناسبة".

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي لم يرد علينا بعد بشأن تأجيل الموعد، نعلم أن الأمر سوف يكون مفيد للأهلي أيضا الذي لديه مباراة في الدوري المصري يوم 25 نوفمبر".

وشدد: "الأهلي لن يمانع بكل تأكيد تأجيل المباراة، الأمر في صالحه أيضا".

واختتم: "الفريق يستعيد مستواه الفني بشكل جيد في الفترة الأخيرة وأيضا هناك عودة للمصابين بشكل متدرج وسنكون جاهزين لمباراة الأهلي ولاعبينا في أفضل حال".