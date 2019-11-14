للمرة الـ20.. ظهور مصري بنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل الثنائي المصري مروان الشوربجي وطارق مؤمن إلى قبل نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال المقامة حاليا في قطر.

وجاء تأهل طارق مؤمن إلى دور قبل النهائي للبطولة على حساب ديجو الياس لاعب بيرو بعد التغلب عليه في دور الثمانية بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-6، 13-11، و11-6).

بينما بلغ مروان الشوربجي دور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش للرجال، بعد التغلب على شقيقه محمد الشوربجي في مباراة مثيرة بينهما بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-6، 2-11، 11-6، 3-11، و11-8).

وكان من الممكن أن يزداد عدد المصريين المتأهلين الى قبل النهائي، لكن زاهد سالم خسر في دور الثمانية أمام النيوزيلندي باول كول بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 8-11، 9-11، و6-11).

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بينما أسفرت باقي مباريات دور الثمانية للبطولة عن تأهل الألماني سيمون روزنر بعد التغلب على الإنجليزي جيمس ويلستروب بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :( 14-12، 11-6، و11-3).

ويشهد الدور قبل النهائي لبطولة العالم للإسكواش، ظهور مصري في هذا الدور للمرة الـ20 في تاريخ البطولة، وتواجدت مصر للمرة الأولى في هذا الدور في عام 1983 عندما أقيمت البطولة في ميونخ الألمانية، بعد تأهل جمال عوض لهذا الدور للمرة الأولى، لكنه لم ينجح في التأهل للنهائي أنذاك.

وسيلتقي طارق مؤمن المصنف رقم 2 في البطولة مع الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس.

بينما سيلتقي مروان الشوربجي المصنف التاسع في البطولة مع النيوزيلندي باول كول المصنف رقم 4.

ويعد عمرو شبانة أكثر اللاعبين المصريين تتويجا ببطولة العالم للإسكواش للرجال برصيد 4 ألقاب، ويأتي خلفه رامي عاشو برصيد 3 ألقاب، والثلاثي كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج برصيد لقب واحد لكلا منهما.