خاص.. أول تعليق من علي غزال على مفاوضات الزمالك معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد علي غزال لاعب فيرينسي البرتغالي السابق، أن ارتباط اسمه بنادي الزمالك يُعد شرف كبير وإضافة له، رافضا التعقيب على تصريحات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان وكيل اللاعب قد صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق عن وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك، بينما أكد أحمد مرتضى لـ"يلا كورة" أنه جلس مع اللاعب ووكيله بشكل ودي لتناول العشاء فقط.

وقال علي غزال في تصريحات لـ"الخليج 365" "أن يرتبط إسمي بنادي الزمالك فهذا شرف كبير وبالطبع اللعب للزمالك إضافة كبيرة لمشواري في كرة القدم".

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وواصل "احترم تصريحات أحمد مرتضى منصور ولن أعقب على ما قاله بشأن المفاوضات".

وشدد "لن صرح بوجود مفاوضات من عدمها طالما هناك تصريح رسمي من مسؤول بالزمالك حول هذا الأمر احتراما لهم بكل تأكيد".

وصرح "كما قلت التواجد بالزمالك وتحقيق انجاز معه هو أمر كبير بالنسبة لي خاصة أنه يمتلك جماهير رائعة، لكن لو الأمر لم يتم الحياة لن تتوقف وسأذهب لنادي أخر بكل تأكيد".