مجلس المصري يطمئن على لاعبيه الدوليين

أجرى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري والمشرف على الفريق الأول اتصالات هاتفية بلاعبي الفريق الأول المنضمين خلال الفترة الحالية للمنتخبات الوطنية لبلادهم وهم أحمد جمعة المنضم لصفوف المنتخب المصري الأول وكريم العراقي المنضم لصفوف المنتخب المصري الأوليمبي ومحمود وادي المنضم لصفوف المنتخب الفلسطيني ومفتاح طقطق المنضم لصفوف المنتخب الليبي. الليبي. وخلال اتصالاته نقل محمد الخولي إلى اللاعبين تحيات الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري والسادة أعضاء المجلس مؤكداً اعتزاز مجلس المصري بلاعبيه الدوليين والدور المهم الذي يؤديه كل لاعب منهم في خدمة منتخب بلاده، مشيداً بمجهودات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال والذي بذل جهداً كبيراً في تجهيز هؤلاء اللاعبين. والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال والذي بذل جهداً كبيراً في تجهيز هؤلاء اللاعبين. وطالب الخولي جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم مع منتخباتهم الوطنية والتي تمنح اللاعبين شرفاً لا يضاهيه شرف، مطالباً إياهم أيضاً بتجهيز أنفسهم لخوض غمار المنافسة في البطولات التي يشارك بها المصري خاصةً بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يستهل المصري مشواره بدور المجموعات بها بملاقاة نواذيبو الموريتاني في الأول من ديسمبر المقبل.

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