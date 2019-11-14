أبدى أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادى "النجوم" ونجم النادى الأهلى، انزعاجه الشديد من الشائعات التى تم ترويجها مؤخراً حول ترشيحه لتدريب العديد من أندية الدرجة الثانية وفى مقدمتها بتروجيت وبلدية المحلة وغيرها من الأندية التى تسعى للصعود لدورى الأضواء والشهرة وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماماً.
أكد سامى أن هناك من يستغل اسمه دون علمه فى عملية الترويج لمدربيين بأعينهم من أجل ايجاد فرصة عمل لهم، مشيراً إلىأن البعض يروج فى وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات معه من قبل أندية المظاليم لإبعاده عن المشهد خاصة أنه مطلوب فى بورصة المدربين وحقق نتائج إيجابية وقدم مستويات رائعة فى الأندية التى تولى مسئوليتها من قبل.
أوضح قال نجم الأهلى السابق أنه يحترم كل الأندية المصرية ويقدرها ولكنه لم يتفاوض مع أى نادى من أندية الدرجة الثانية ولميعقد أى جلسة مع اى مسؤل وأن كل مايتردد فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
أضاف سامى أنه يرفض العمل فى دورى الدرجة الثانية لأنه قطع شوطا مناسباً فى العمل مع الكبار وحقق نتائج طيبة مع طلائع الجيش والنجوم كما أنه رفض العديد من العروض الخارجية فى الدورى العمانى والبحرينى لأنه يريد الدخول فى تجربة تدريبية جديدة تضيف لسيرته الذاتية.
اختتم سامى كلامه قائلاً: دائماً أبحث عن الفرصة الصعبة والتحدى فى تحقيق نتائج طيبة وأتمنى أن يتحقق الجميع من المعلومات التى يتم تداولها قبل نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سامى: لم أتفاوض مع "بلدية المحلة" وهناك من يستغل اسمى لتحقيق مصالح شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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