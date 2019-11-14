ياسمين الجويلي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه

انتزعت نجمة منتخبنا الوطني للكاراتيه ياسمين الجويلي صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة وزن 48 كجم.

جاء تصدرها للترتيب بعد نجاحها في الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت فعالياتها في تشيلي مؤخرا.

و أصبحت ياسمين الجويلي أول بطلة مصرية تعتلي قمة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة.

وأعربت ياسمين الجويلي عن سعادتها لتحقيق

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ذلك الإنجاز التاريخي مؤكدة أن هذا الأمر جاء بعد معاناة وتعب وجهد متواصل خلال مشوارها التدريبي إلى أن اعتلت منصة التتويج.

وأضافت أن طموحاتها بلا حدود وستبذل قصارى جهدها خلال الفترة المقبلة لمواصلة التألق وحصد الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي

ستشارك فيها.

من جانبه قال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري يعيش يومين من أزهى عصوره بعد اعتلاء مصر صدارة الترتيب العام للاتحادات الرياضية بناء على إحصائية الاتحاد الدولي وأخيرا اعتلاء ياسمين الجويلي الصدارة أيضا.

وأضاف الدهراوي أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد الرياضة المصرية وهو أبسط دليل على أن الجميع داخل الاتحاد من مجلس إدارة ومدربين على دراية كاملة بالمطلوب منهم وأنهم يسيرون على الطريق الصحيح.‎