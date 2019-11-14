تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي يضع الأهلي في ورطة

يواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة حادة في مسألة إقناع رمضان صبحي نجم الفريق بالبقاء عقب نهاية إعارته من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.
وطلب مسؤولو الأهلي من وكيل اللاعب نادر شوقي معرفة حقيقة اهتمام بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية بضمه ومعرفةمدى إمكانية التعاقد نهائياً مع اللاعب ورغبة رمضان في ذلك.
نادر أكد لمسؤولي الأهلي أن رمضان بالفعل على رادار عدة أندية أوروبية لضمه في الموسم الجديد ويتابعوه بالفعل في بطولة كأس الأمم الأفريقيةتحت 23 عاماً نافياً وجود عروض رسمية.
ويرغب رمضان في العودة من جديد إلى أوروبا لاستكمال مشواره الاحترافي بعد أن انضم في شهر يناير الماضي معاراً للأهلي لمدة نصف موسم ثم جدد الأهلي إعارته لموسم آخر.
وقدم رمضان صبحي مستويات رائعة مع الأهلي هذا الموسم منذ تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لقيادة الفريق.
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