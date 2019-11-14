طارق السيد يقود مران المنيا قبل لقاء بنى سويف

قاد طارق السيد المدير الفني للمنيا تدريبات فريقه اليوم مع توليه القيادة الفنية وذلك بستاد الجامعة . وسافر الفريق المنياوي الى بنى سويف اليوم للمبيت بها للقاء فريقها غدا في بطولة كأس مصر. مصر. وطالب طارق السيد لاعبيه خلال مران اليوم بالالتزام والتركيز لحسم لقاء الغد وتقديم عروض ونتائج جيدة في دوري القسم الثاني.

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