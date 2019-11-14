رياضة | موعد مباراة سوريا والصين اليوم 14/11/2019 بتصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سوريا والصين اليوم 14/11/2019 بتصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب سوريا لمواجهة نظيره الصيني اليوم الخميس 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة سوريا والصين وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب سوريا ومنتخب الصين اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

كما ستذاع مباراة منتخب سوريا ومنتخب الصين اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت سوريا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والصين

Advertisements

وستذاع مباراة منتخب سوريا ومنتخب الصين اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على قناة "الكأس HD 2" بتعليق أحمد المعمري وعلى قناة "دبي الرياضية 2" بتعليق علي سليمان.

مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الأولى من مجموعات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، رفقة كل من منتخب الصين ومنتخب المالديف ومنتخب غوام ومنتخب الفلبين.

ترتيب المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب سوريا، في صدارة جدول ترتيب مجموعته، من مجموعات آسيا في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 9 نقاط.

بينما يتواجد منتخب الصين في المركز الثاني، من جدول ترتيب مجموعته، من مجموعات آسيا في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط.