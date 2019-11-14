رياضة | موعد مباراة فرنسا ضد مولدوفا الخميس 14-11-2019 بتصفيات أمم أوروبا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فرنسا ضد مولدوفا الخميس 14-11-2019 بتصفيات أمم أوروبا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مباراة فرنسا ضد مولدوفا، والمقرر لها اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

موعد مباراة فرنسا ضد مولدوفا

ومن المقرر أن تقام فرنسا ضد مولدوفا، مساءً غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد مولدوفا

وتذاع مباراة فرنسا ضد مولدوفا عبر قنوات Bein Sport HD، المالكة حصريًا لبث مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد مولدوفا

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ومن المتوقع أن يقود ديديه ديشامب منتخب بلاده فرنسا ضد مولدوفا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: مانداندا

خط الدفاع: بافارد، رفائيل فاران، لينجليه، لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كوريتين توليسو، كانتي، ماتويدي

خط الهجوم: كيليان مبابي، جريزمان، كومان

قبل مواجهة فرنسا ضد مولدوفا.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

ويحتل منتخب فرنسا وصافة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن تركيا المتصدر، فيما يتذيل منتخب مولدوفا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط.