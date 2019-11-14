رياضة | ياسين: تريزيجيه والشحات الأنسب لتعويض غياب صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسين: تريزيجيه والشحات الأنسب لتعويض غياب صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ربيع ياسين نجم الأهلي السابق بأن كلا من محمود تريزيجيه وحسين الشحات نجمي المنتخب الوطني هما الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح أمام كينيا اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.



وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"صلاح فخر لنا وهو من أمهر اللاعبين في العالم ومن المفيدين في الناحية الفنية".



وأضاف :"تريزيجيه والشحات هما الأنسب لتعويض غياب صلاح أمام كينيا".



وتابع :"المنتخب الاولمبي يمتلك لاعبين لديهم قدرات على تغيير وصنع الفارق في أي وقت".



واختتم ياسين تصريحاته قائلاً :"مصر هي المنتخب الأفضل في بطولة أمم أفريقيا ومرشحة بقوة للفوز باللقب".

