رياضة | موعد مباراة مالي وغانا اليوم الخميس 14/11/2019 بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مالي وغانا اليوم الخميس 14/11/2019 بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب مالي الأولمبي بنظيره الغاني ، في الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بملعب القاهرة الدولي والتي تستضيفها مصر من فترة 8 نوفمبر، وحتى 22 نوفمبر الجارى.

موعد مباراة غانا ومالي والقنوات الناقلة

المباراة تنطلق في تمام الثامنة من مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر، بتوقيت مصر وتنقل قناة تايم سبورتس TIME SPORT المباراة حصرياً عبر شاشتها على البث الأرضي، وبي ان سبورت BEIN SPORT على البث الفضائي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا

ويعتلي المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط ضامناً التأهل لنصف نهائي المسابقة بينما ياتي في المركز الثاني المنتخب الكاميروني بـ 4 نقاط، وضمن هو الاّخر التأهل برفقة الفراعنة إلى الدور الثالني، وياتي المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد نقطة والمنتخب المالي متذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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مالي تودع كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

وخسر منتخب مالي أمام منتخب مصر، بهدف نظيف فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما وودعت مالي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعدما خسرت للمرة الثانية على التوالي، يوم الاثنين الماضي على ملعب القاهرة الدولي وخسرت مالي بهدف دون رد أمام الكاميرون، مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

مصر تقلب الطاولة على غانا وتفوز بالمباراة

حول المنتخب المصري الأولمبي تأخره أمام غانا بهدفين لهدف من مباراة الجولة الثانية لدور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إلى فوز درامي مثير بنتيجة 2/3، ليقطع فريق المدرب شوقي غريب ورقة الترشح بشكل رسمي إلى الدور نصف نهائي البطولة بعد تصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، لتصبح مواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل تحصيل حاصل لتأمين صدارة المجموعة فقط.

ترتيب مجموعة غانا ومالي

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لتقطع ورقة الترشح بشكل رسمي، إلى نصف نهائي البطولة، ويأتي منتخب الكاميرون ثانياً برصيد 4 نقاط وخلفه المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة اما عن منتخب مالي فهو متزيل المجموعة بدون نقاط.