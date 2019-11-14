رياضة | ديسابر يكشف السر وراء أزمة انضمام لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يكشف السر وراء أزمة انضمام لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز السبب وراء عدم انضمام لاعبي فريقه لمنتخب مصر والأزمة التي حدثت مؤخرًأ.

وقال في تصريحات تلفزيونية :" تم اخطارنا بالموعد مؤخرًا خاصة وأنني مرتبط بمعسكر مع الفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

وأضاف :"تلقينا إخطارا بالموعد في وقت مؤخر، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر، ونحن ناحول تجهيز اللاعبين من أجل التواجد في منتخبات بلادهم".

وتابع :"ما حدث ظرفا عابرا وعلى الجميع تخطي هذه المرحلة والتفكير فيما هو قادم".

وأشار :"لاعبو بيراميدز غادروا للانضمام لمنتخب مصر ولكن كان قرار البدري باستبعاد لاعبينا".

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وزاد :"سوف نفعل بكل ما وسعنا لمساعدة منتخب مصر سواء للاعبي بيراميدز أو أي ناد أخر ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن بطولة الدوري متقلبة المواعيد، وهناك مباريات تم إلغاؤها في الدقائق الأخيرة".

وأكمل :"الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين في جميع المراكز والمدير الفني لمنتخب مصر هو الأحق في اختيار اللاعب الأصلح لمنتخب مصر".

وأشار :"إسلام عيسى ومحمد فاروق قادرون على تحقيق الفارق مع منتخب مصر".

وزاد :"عقود لاعبي بييراميدز هي الأفضل من الناحية المالية في الكرة المصرية".

