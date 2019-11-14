رياضة | ديسابر: بيراميدز هدفه لقب الدوري والجماهير النقطة المضيئة في المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: بيراميدز هدفه لقب الدوري والجماهير النقطة المضيئة في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني أنه سعيد بالعودة للدوري المصري وتولي تدريب فريق بيراميدز.

وأضاف :"فريق بيراميدز حديث العهد وهدفنا هو تحقيق لقب البطولة المحلية فالمناخ داخل النادي يساعد على ذلك".

وتابع :"نسعى بكل قوة للظهور بأفضل مما ظهر عليه الفريق في الموسم الماضي، وأنا أتطلع لتحقيق الألقاب.

وتابع :"لدينا مناخ جيد للعمل وكل الظروف تناسبنا للظهور بشكل مميز في البطولة المحلية".

وواصل :"وقعت لبيراميدز لأنني أرغب في تحقيق الألقاب حاليًا نحن نسير بشكل جيد في البطولة المحلية والإفريقية، ومن أجل الألقاب أنا أعمل".

وأشار :"نحن فريق حديث العهد ولا يملك شعبية كبيرة ولكن علينا أن نعمل من أجل كسب قاعدة جماهيرية، ولا أعلم الأسباب التي تمنع الجمهور من حضور المباريات، فأنا أفتقد الجمهور".

وأكمل :"كرة القدم يجب أن تلعب بالجمهور، فتواجد الجمهور نقطة مضيئة في كل الأحوال، وفي النهاية لا بد من احترام القرارات الأمنية فأي مدرب ولاعب يتمنى خوض المباريات في حضور الجماهير"

وأردف :"اختيار اللاعبين ورحيلهم في بيراميدز تم بعد تصديقي على كل الخيارات وفي الميركاتو الشتوي سيكون لي رأي بخصوص من سيرحل وسيبقى".

وأتم :"الميركاتو المقبل لن يشهد تغيرات كثيرة في الفريق لأننا سعداء بالقائمة الموجودة في الفريق".

