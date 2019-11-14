رياضة | "أنا سعيد بالفيديو" .. أول رد رسمي من مرتضى منصور على الفيديو المنتشر له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا سعيد بالفيديو" .. أول رد رسمي من مرتضى منصور على الفيديو المنتشر له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار مرتضى منصور لأول مرة علي الفيديو الغير لائق والذي تم تداوله علي نطاق واسع خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان البعض قد تناول فيديو فاضح مروجين انه يخص رئيس نادي الزمالك والذي قرر الحديث عن هذا الفيديو لأول مرة أمام وسائل الإعلام.

وتحدث المستشار مرتضى منصور عن هذا الفيديو قائلا: " كان هناك اتفاق بيني وبين إعلام المصريين بخصوص توقف برنامج الزمالك اليوم، وكذلك عدم ظهوري في الفضائيات في هذه الفترة، لكني قررت قطع هذا الاتفاق من أجل الرد علي مروجي هذا الفيديو المفبرك".

وأكمل مرتضى منصور تصريحاته قائلا:"أود أن أقول لمروجي هذا الفيديو، أنتم كلاب قطر وتركيا، وهأضربكم بالجزمة القديمة".

وختم رئيس الزمالك حديثه حول هذا الفيديو قائلا: "انا فرحان بالفيديو، وللي عملاؤه ده قمة الغباء، هو صحيح فيديو متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وانا عمري ما روحت تركيا، ياريت تسألوا أمامتكم مين هو مرتضى منصور"