رياضة | موعد مباراة مصر ضد كينيا الخميس 14 / 11 / 2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر ضد كينيا الخميس 14 / 11 / 2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح منتخب مصر بقيادة حسام البدري مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، بمواجهة منتخب كينيا الخميس 14 نوفمبر لعام 2019، علي استاد "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة الأولي بالمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية، والتي تضم معهما أيضًا منتخبي (جزر القمر – توجو).

موعد مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021:

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كينيا على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وذلك يوم الخميس الموافق 14 – 11 – 2019.

وستذاع مباراة مصر ضد كينيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وستكون مباراة منتخب الفراعنة متاحة عبر قناة bein sports hd1 بتعليق عربي مميز للمعلق المصري الشهير (علي محمد علي)، كما يوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر yalla shoot لمتابعة المواجهة المرتقبة بين (Egypt vs kenya) بجودة فائقة وبدون تقطيع.

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محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا:

يفقد منتخب مصر جهود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال مباراتي كينيا وجزر القمر، بعدما أكد الجهاز الطبي للفراعنة عدم جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات القادمة، وحاجته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها في أنكل القدم خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ويغيب عن مباراة منتخب مصر ضد كينيا ايضًا حمدي فتحي لاعب الأهلي والذي تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب، ويستعد للسفر إلي ألمانيا خلال الأيام القادمة، للخضوع لعملية جراحية في الركبة هناك وسيغيب فترة عن الملاعب حتي التعافي من الإصابة.

التجارب الودية تثير قلق الجماهير المصرية قبل مواجهة كينيا:

الأداء المتواضع الذي ظهر عليه منتخب مصر خلال التجربتين الوديتين أمام بتسوانا وليبيريا يثير قلق الجمهور المصري قبل أول مواجهة رسمية لـحسام البدري أمام منتخب كينيا، حيث نجح الفراعنة في حسم المباراتين بنتيجة واحدة 1-0 وسجل الهدفين "حمدي فتحي" والذي يغيب عن اللقاء القادم، ولم يُرضي أداء الفراعنة طموحات الجمهور والذي وجه انتقادات لاذعة للجهاز الفني بسبب الأخطاء وتراجع مستوي بعض اللاعبين وغياب الانسجام والتجانس ويتمني أن يعالج "البدري" ومعاونية جميع السلبيات في المنتخب قبل مواجهة المنتخب الكيني.