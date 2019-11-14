رياضة | عاجل.. النجم الساحلي يطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النجم الساحلي يطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي بأنهم يرغبون في تأجيل مباراتهم أمام الأهلي لمدة 24 ساعة بسبب خوضهم مباراة في الدوري التونسي.



وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"نريد تأجيل مبارتنا أمام الأهلي التي من المقرر إقامتها يوم 29 من الشهر الحالي لمدة 24 ساعة لتصبح في يوم 30 نوفمبر لأننا لدينا مباراة في الدوري".



وأضاف :"علاقتنا بالأهلي رائعة ولن تحدث أزمة بسبب تأجيل المباراة ولن بمانع الأهلي تأجيلها".



واختتم عاشور تصريحاته قائلاً :"خاطبنا الاتحاد التونسي من أجل قيد كوليبالي استثنائيا ليشارك أمام الأهلي ومن الممكن أن يلحق بالمباراة".