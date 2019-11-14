رياضة | حازم إمام يرشح انضمام ثلاثي الفراعنة للأوليمبي في حالة التأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يرشح انضمام ثلاثي الفراعنة للأوليمبي في حالة التأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح حازم إمام نجم الزمالك السابق انضمام كلا من محمد صلاح وطارق حامد وأحمد حجازي نجوم المنتخب الأول إلى المنتخب الأوليمبي في حالة تأهله إلى أولمبياد طوكيو العام المقبل.



وقال إمام في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"سافرت إلى إيطاليا من أجل خوض تجربة معايشة تدريبية في نادي أودينيزي".



وأضاف :"أعتز بمنصب المدير رياضي لنادي براميدز ولكني لم احسم الأمر مع مسئولي النادي".



وتابع :"زيزو والشحات هما الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح والبدري لا يملك خيارات كثيرة لتعويضه".



وأردف قائلا :"افشه لاعب مميز ولكنه يفتقد للخبرات للوصول لمستوى عبد الله السعيد".

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واستطرد قائلا :"نتيجة مبارتنا أمام كينيا مهمة من أجل مشوارنا في التأهل لأمم أفريقيا 2021".



وتابع :"تغييرات شوقي غريب أمام غانا كانت موفقة تحديدا تغيير عبد الرحمن مجدي".



وواصل :"رمضان صبحي لاعب رائع ويعتمد عليه ويستطيع قيادة اللاعبين في الملعب وفتوح أحمد قدم أفضل مباراة له تحديدا على المستوى الدفاعي".



وأكمل حديثه قائلاً :"أنا متواجد وتحت أمر الزمالك في أي وقت وتدريبه شرف لي".



واختتم إمام تصريحاته قائلاً :"ارشح انضمام كلا من محمد صلاح وطارق حامد وأحمد حجازي إلى المنتخب الأوليمبي في حالة تأهله إلى أولمبياد طوكيو العام المقبل".