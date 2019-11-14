رياضة | تعرف على السر وراء نسر الأهلي ورامي سهم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السر وراء نسر الأهلي ورامي سهم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لطالما تساءل العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن السر وراء إنشاء شعار النادي الأهلي على هيئة طائر النسر، وكذلك المحارب الذي يطلق السهام في شعار الغريم التقليدي الزمالك ، وهوا ما سيجيب عنه موقع الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي :_

شعار النادي الأهلي " النسر"

وللحديث عن سر شعار النادي الأهلي فإننا سنعود بالزمن إلي 3 نوفمبر 1917، حيث قام محمد شريف صبري بك عضو النادي الأهلي آنذاك وخال الملك فاروق بتصميم أول شعار للقلعة الحمراء، وكان عبارة عن شكل بيضاوي مزين بتـاج الملك المصري في الطرف الأعلى وهو يرمز للحكم الملكي بمصر آنذاك، وفي الأسفل كتب (النادي الأهلي)،و في الوسط كان النسر المحلق وهوا ما أخد به وقتها واعتمد من قبل مجلس الإدارة كشعار رسمي للنادي الأحمر.

الأهلي يرفع التاج ويبقي على النسر

في عام 1952 وعقب قيام ثورة يوليو بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتغيير رمز الدولة المصرية قرر مجلس الأهلي وقتها رفع التاج عن الشعار والاكتفاء بوجود النسر فى إشارة لعدم الاعتراف بالملكية خاصة عقب تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الجمهوري.

وبعدها أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قبوله الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى في 17 يناير سنة 1956 تقديراً للدور الوطني الذي لعبه الأهلي في مساندة الثورة وتدريب الفدائيين.

الأهلي يضيف " نادي القرن " للشعار الرسمي

في عام 2007 تم الإعلان عن شعار الأهلي الثالث تاريخياً في الذكري الأولي لمرور مائة عام على تأسيس الأهلي في 2007 حيث تم تغييره قليلاً وأضيفت عبارة (نادي القرن) أسفله باللغة الإنجليزية " Club of Century "

Advertisements

شعار الزمالك الملكي

كان الشعار الملكي لمملكة مصر والسودان في عام1941 هو الشعار الرسمي لنادي الزمالك حينها، حيث تغير اسم النادي من “نادي المختلط” إلى “نادي فاروق” وذلك بأمر ملكي من الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان عقب مباراة نهائي كأس مصر عام 1941، والتي فاز فيها المختلط على الأهلي بالنتيجة الأكبر في تاريخ لقاء الفريقين بنتيجة (6- صفر) والتي حضرها الملك بملعب اتحاد الجيش.

الزمالك يغير شعاره بعد الانقلاب على الملكية

تغير اسم وشعار النادي بعد الانقلاب على على الحكم الملكي في مصر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952 وعزل الخديوي، حيث أصبح الشعار مكون من مزيج من النموذج الرياضي والحضارة المصرية القديمة، حيث استخدم نادي الزمالك في شعاره ألوانه الرئيسية التي تعبر عن السلام والكفاح والتي لم لم تتغير منذ تأسيسه حيث استُخدِم في خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح في سبيل تحقيق النصر.

السر وراء رامي السهام في شعار الزمالك

يظهر في النصف العلوى من الشعار الرسمي الحالي لنادي الزمالك صورة لرامى السهم وهوا يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية، كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار، حيث أن رامي السهم يسعى لإصابة الهدف وأيضًا الزمالك يسعي للتغلب على كل منافسيه وهوا العامل المشترك بين رامي السهام والقلعة البيضاء.

منافسة الأهلي والزمالك في الدوري

وفي سياق متصل يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بموسمه الحالي برصيد 10 نقاط من خوض 4 مباريات، حيث حقق الأبيض الفوز في ثلاثة مناسبات وتعادل في مباراة وحيدة أمام الفريق الصاعد إف سي مصر.

وعلى الجانب الآخر يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري، من 3 مباريات حقق المارد الأحمر الفوز في جميعهم برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة أمام الجونة في الأسبوع الخامس من الدوري.