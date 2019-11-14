رياضة | ملخص نتائج مباريات الأربعاء في تصفيات أمم إفريقيا 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص نتائج مباريات الأربعاء في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباريات الأربعاء، 13 نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، تعادل منتخب الكاميرون علي ملعبه سلبيًا أمام منتخب الرأس الأخضر.

بينما تغلب منتخب نيجيريا "وصيف" النسخة الماضية من البطولة القارية، على منتخب بنين بصعوبة بالغة بنتيجة 2-1، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو التأهل لـ"كان 2021" والمقرر اقامتها بالكاميرون.

نتائج مباريات الأربعاء في تصفيات أمم إفريقيا 2021

إفريقيا الوسطي × بوروندي

حقق منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي فوزًا ثمينًا على ملعبه على حساب منتخب بوروندي بهدفين دون مقابل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معهما أيضًا (المغرب وموريتانيا).

مالاوي × جنوب السودان

حصد منتخب مالاوي أول 3 نقاط في مشواره بتصفيات أمم إفريقيا، بعدما تغلب علي جنوب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول ضمن المجموعة الثانية والتي تضم معهما (بوركينا فاسو – أوغندا).

الكاميرون × الرأس الأخضر

سقط منتخب الكاميرون على ملعبه في فخ التعادل السلبي أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن المجموعة السادسة والتي تضم ايضًا (موزمبيق – رواندا).

غينيا بيساو 3 – 0 إسواتيني

فاز منتخب غينيا بيساو على ضيفه إسواتيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما ضمن المجموعة التاسعة والتي تضم معهما أيضًا (السنغال – الكونغو).

نيجيريا × بنين

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حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على حساب منتخب بنين بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية عشر والتي تضم معهما أيضًا (ليسوتو – سيراليون).

سيراليون × ليسوتو

خطف منتخب ليسوتو تعادلا ثمينًا خارج ملعبه من منتخب سيراليون بنتيجة 1-1 في المجموعة الـ12.

ناميبيا × تشاد

فاز منتخب ناميبيا على نظيره تشاد بنتيجة 2-1 ضمن المجموعة الأولي التي تضم معهما (مالي – غينيا).

بوركينا فاسو × أوغندا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بوركينا فاسو وأوغندا في المجموعة الثانية والتي تضم ايضًا (مالاوي وجنوب السودان).

السنغال × الكونغو

تغلب منتخب السنغال على ضيفه منتخب الكونغو بهدفين دون مقابل، ليحصد أول 3 نقاط بالمجموعة التاسعة والتي تضم ايضًا (غينيا بيساو – إسواتيني).

السودان × ساوتومي وبرينسيب

اكتسح منتخب السودان نظيره ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة في المجموعة الثالثة والتي تضم معهما (غانا وجنوب إفريقيا).

أنجولا × جامبيا

خسر منتخب أنجولا أمام ضيفه منتخب جامبيا بنتيجة 3-1 في المجموعة الرابعة والتي تضم معهما (الجابون – جمهورية الكونغو).