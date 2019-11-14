رياضة | المنيا يحل ضيفا على بني سويف في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يحل ضيفا على بني سويف في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، ضيفا ثقيلا على فريق بني سويف، اليوم الخميس، في الثانية والنصف عصراً، وذلك في إطار مباريات الدور التمهيدي الرابع، لمسابقة كأس مصر، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق الفوز في مباراه الغد، ليبلغ دور ال64 لمسابقة كأس مصر، خاصه بعد أن حقق فريق المنيا الفوز على فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا الأحد الماضي.

كما يسعي الفريق المنياوي من تحقيق الفوز ايضا وبلوغ الدور القادم، علي حساب فريق بني سويف، الذي تغلب علي الفريق المنياوي، الأسبوع الماضي، بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما علي إستاد بني سويف الرياضي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقه دوري القسم الثاني.

وكان نادي المنيا قد بدأ مشواره في كأس مصر، بالتغلب علي فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، في إطار مباريات الدور التمهيدي الثالث لمسابقه كأس مصر للموسم الكروي الجديد 2019/2020

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وكان طارق السيد المدير الفني للمنيا قد وصل اليوم للمحافظة وخاض تدريب الفريق من جديد فور وصوله، برفقة جهازه الفني المعاون، وأكد على ضرورة الالتزام بقوة خلال التدريبات والتركيز فيها ممت ينعكس على إداء الفريق خلال المباريات لاستكمال الموسم بشكل يليق باسم النادي والجماهير، وتحقيق الانتصارات.

وضمت قائمة ال 18 لمباراة اليوم كل من : محمد حسانين، و عبد الكافي رجب، وأحمد كاستيلا، وأحمد رجب، وبرسوم محروس، وحازم مصطفى، وسايكو، وأحمد عصام، ومحمد شديد، وبدوى عاشور، ومصطفى الشوبكشي، وكامل احمد، ومحمد ثروت، وداوودا، ومصطفي كازلوف، ومحمد سماره، وعلى دياب، وحسام حسن.

بينما يغيب عن اللقاء كل من : عمرو عثمان لاصابته بشد في العضلة الخلفية، وعبد العزيز الشاعر ووائل علي لحصولهما على الانذار الثالث.