رياضة | الخارجية الإسبانية تُحذر الجماهير من "الممنوعات" بالسعودية قبل السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإسبانية تُحذر الجماهير من "الممنوعات" بالسعودية قبل السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية الشهيرة تعليمات وزارة الخارجية الإسبانية للمسافرين إلى السعودية من أجل حضور بطولة كأس السوبر الأسباني القادمة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وجاءت قائمة الممنوعات كالتالي:

- المثلية الجنسية يعاقب عليها بالجلد السجن و الإعدام

- الشؤون خارج نطاق الزواج، محظورة تماما

- استخدام واستهلاك المخدرات تعاقب بقطع الرأس

- استهلاك الكحول ممنوع منعا باتا تعاقب بالسجن والجلد

‏- حيازة أو توزيع مواد إباحية يعاقب عليها بالسجن

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- يوجد حظر مطلق على غير المسلمين زيارة المدن المقدسة

- إلزامية للمرأة أن ترتدي العباءة داكنة اللون

- لا يسمح للرجال بارتداء السراويل القصيرة

- يحظر أي مظهر علني ذو طبيعة دينية غير إسلامية

وشهدت قرعة بطولة كأس السوبر الأسباني 2020 والذي سيقام في المملكة العربية السعودية مواجهة ريال مدريد أمام نظيره فريق فالنسيا بينما اصطدم نادي برشلونة بنظيره نادي اتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يقام نصف النهائي الأول بين ريال مدريد ونظيره نادي فالنسيا يوم 8 يناير المقبل ويواجه برشلونة نظيره فريق اتلتيكو مدريد يوم 9 يناير المقبل في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقام النهائي بين الفائز بين ريال مدريد و فالنسيا وبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد يوم 12 يناير المقبل علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة السعودية.