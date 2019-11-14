رياضة | رسالة نارية من "جوميز" ترعب أوراوا قبل النهائي الآسيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من "جوميز" ترعب أوراوا قبل النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن استعداده لمواجهة فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، المقرر إقامتها يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

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وقال جوميز عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الأسد عائد من جديد من أجل النهائي.. المجد أزرق".

ويحتل جوميز ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

من المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.