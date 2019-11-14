رياضة | تركي آل الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى السعودية لمواجهة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن وصول المنتخب البرازيلي إلى السعودية لمواجهة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى الرياض، لمواجهة نظيره الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو الودي، الذي يجمع بينهما على الأراضي السعودية.

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور المنتخب البرازيلي معلقا عليها:"وصول المنتخب البرازيلي للرياض".

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

تقام المباراة بين منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين يوم الجمعة القادمة الموافق 15 نوفمبر الجاري، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD، على استاد جامعة الملك سعود.

وضمت قائمة المنتخب البرازيلي كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون، دانييل فوزاتو، إيديرسون .

في الدفاع: دانيلو، إيميرسون، أليكس ساندرو، رينان لودي، إيدير ميليتاو، فيليبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا .

Advertisements

في الوسط: أرتور، كاسيميرو، فابينيو، لوكاس باكيتا، دوجلاس لويز، فيليبي كوتينيو .

في الهجوم: دافيد نيريس، روبيرتو فيرمينو، جابرييل جيسوس، ريتشارليسون، رودريجو، ويليان .

بينما ضمت قائمة المنتخب الأرجنتيني كلا من:

في حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن، خوان موسو، إيمليانو مارتينيز، استيبان أندرادا .

في الدفاع: خوان فويث، رينزو سارافيا، نيك لاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، ماركوس روخو، والتر كانيمان، نيكولاس تاجليافيكو، نيهوين بيريز، جويدو رودريجيز .

في الوسط: جيوفاني لو سيلسو، ليوناردو باريديس، نيكولاس دومينجيز، رودريجو دي باول، ماركوس أكونيا، روبيرتو بيريرا، لوكاس أوكامبوس .

في الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو، لاوتارو مارتينيز، باولو ديبالا.