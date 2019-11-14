اونلاين | رابط ’’YALLA SHOOT’’ مشاهدة مباراة الامارات وفيتنام بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف UAF ماتش الإمارات اليوم NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ’’YALLA SHOOT’’ مشاهدة مباراة الامارات وفيتنام بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف UAF ماتش الإمارات اليوم NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون الأبيض الإماراتي يكون ضيفًا أمام منتخب فيتنام يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 على ملعب هانوي الوطني، ونقوم بتقديم لكم موعد تلك المباراة بتوقيت الإمارات، ويتم ايضا تقديم أخر أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، ونذكر ان منتخب الإمارات كان قد فقد صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، وذلك بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام منتخب تايلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ويبحث منتخب الإمارات تحت قيادة المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك عن تحقيق نتيجة إيجابية في فيتنام.

مباراة منتخب الإماراتي وفيتنام

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الإمارات وفيتنام في المرحلة الثانية ، تقام علي استاد مي دينه ستاديوم، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة ، سوف يتم نقل المباراة على قنوات ” Alkass Five HD ، AD SPORTS 1 HD ، Dubai Sports 1 HD ” ، يقع المنتخب الإماراتي في المجموعة السادسة ، والمباراة ستكون في الجولة الخامسة من تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، ونذكر ان منتخب الامارات سبق له الخاسرة امام منتخب تايلاند ويستعد لتحقيق نتجة ايجابية ترضى جماهير الكورة فى الامارات والدول العربية المشاهدة لهذه المباره.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفيتنام

كافة الجماهير المشجعة سوف تتمكن من مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام بث مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية الفضائية المفتوحة، والتي سوف تقدم الاستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة مجموعة من خبراء ونجوم التحليل، حيث خاض منتخب الإمارات معسكر تدريبي في تايلاند قبل السفر إلى فيتنام لخوض اللقاء المرتقب، بالتوفيق للأبيض الإماراتي.