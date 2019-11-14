اونلاين | ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام بث مباشر KORA LIVE كورة جول Emirates يوتيوب رابط ماتش الامارات LIVE HD

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تخوض المنتخبات العربية مواجهات حاسمة في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستكون بعض المنتخبات أمام فرصة حسم تأهلها إلى المرحلة المقبلة، بينما يسعى البعض الآخر لتصحيح أوضاعه.

ويأمل منتخب الإمارات أن يستعيد حظوظه في المجموعة السابعة عندما يحل ضيفاً على فيتنام، حيث يحتل "الأبيض" المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف مضيفه وتايلاند برصيد 7 نقاط لكل منهما، إذ يسعى المنتخب الإماراتي إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام "أفيال الحرب" وتجنب الدخول في حسابات معقدة في الجولات المقبلة.

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ونقدم هنا عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بعمل بث حي ومباشر لمباراة الإمارات وفيتنام في مباراة قوية ومثيرة، ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية الخامسة مساءا بتوقيت أبو ظبي، وسيتم نقلها عبر قناة ابو ظبي الرياضية.

وسيلعب الهولندي فان مارفيك بتشكيل قوي لمنتخب الإمارات ضد فيتنام وسيكون كالتالى: خالد عيسى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع وليد عباس وخليفة الحمادى ومحمد العطاس ومحمد برغش، والوسط: على سالمين وجاسم يعقوب وأحمد برمان وعمر عبدالرحمن "عمورى"، وفى الهجوم: أحمد خليل وعلى مبخوت.