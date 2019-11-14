شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل لـ«الشراعية 60 قدماً» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020، وينطلق يوم بعد غدٍ في شواطئ دبي. ومن المنتظر أن تعلن اليوم قائمة السفن المشاركة في السباق.
من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في النادي هزيم محمد القمزي، إن: «الترتيبات بدأت مبكراً بالتنسيق والتشاور مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إغلاق التسجيل لـ«الشراعية 60 قدماً» اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.