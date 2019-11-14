الامارات | إغلاق التسجيل لـ«الشراعية 60 قدماً» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل لـ«الشراعية 60 قدماً» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020، وينطلق يوم بعد غدٍ في شواطئ دبي. ومن المنتظر أن تعلن اليوم قائمة السفن المشاركة في السباق.

من جانبه، قال مدير إدارة السباقات في النادي هزيم محمد القمزي، إن: «الترتيبات بدأت مبكراً بالتنسيق والتشاور مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية».