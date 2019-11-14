الامارات | كاشفالي يمنح النرويج أولى ميدالياتها الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن كاشفالي يمنح النرويج أولى ميدالياتها الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع العداء سالوم كاشفالي بلده النرويج على لائحة الدول المتوّجة بالميداليات الذهبية في مونديال دبي، عقب فوزه في سباق 100 متر مضمار لفئة «تي 12» بقطعه السباق بزمن بلغ 10.54 ثوان، متفوقاً بفارق 17 جزءاً من الثانية عن البرازيلي أوليفيه مارينهو، الذي حل بالمركز الثاني، لتخطف البرازيل أيضا المركز الثالث عبر لاعبها فيريرا باروس بزمن بلغ 10.84 ثوان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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