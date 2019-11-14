الامارات | ديوكوفيتش يشارك في بطولة مبادلة للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يشارك في بطولة مبادلة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن القائمون على بطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة المصنف الأول عالمياً والفائز بلقب البطولة في العام الماضي نوفاك ديوكوفيتش، في الدورة الجديدة التي ستُقام من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وينضم ديوكوفيتش، البالغ من العمر 32 عاماً والفائز ببطولة مبادلة لأربع دورات، إلى تشكيلة من نخبة لاعبي التنس بينهم ثلاثة من أفضل اللاعبين في العالم، بمن في ذلك المصنف الثاني رافاييل نادال والمصنف الرابع دانييل ميدفيديف للتنافس على الفوز باللقب، إلى جانب مواجهة قوية ستجمع اسمين رائدين في عالم تنس السيدات هما النجمة الفائزة بأربعة ألقاب غراند سلام ماريا شارابوفا والشابة أماندا أنيسيموفا.

من جهته، أعرب ديوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، وقال في تصريحات صحافية: «تشغل أبوظبي مكانة مميزة عندي، إذ اختبرتُ فيها طعم النجاح مرات عدة، كما أنها تحتضن ملاعب عالمية المستوى وجمهوراً شغوفاً وخبيراً باللعبة، فضلاً عن الأجواء الحماسية والمشوقة، ومن حسن حظي أن تشكيلة اللاعبين المشاركين تجمع ألمع نجوم التنس حول العالم، لأنه من الضروري بالنسبة للاعب مواجهة منافسين أقوياء في بداية الموسم ليتمكن من تقييم أدائه مبكراً، وآمل أن أتمكن هذا العام من إبراز بعض المهارات المميزة».