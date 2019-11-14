الامارات | القايد يظهر من جديد في «مونديال دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن القايد يظهر من جديد في «مونديال دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاود البطل الأولمبي محمد القايد، الظهور مجدداً اليوم، في مونديال دبي، بخوضه رفقة زميله أحمد نواد، في السابعة و22 دقيقة مساءً السباق التأهيلي لمسافة 800 متر مضمار للكراسي المتحركة لفئة «تي 34».

ويسعى القائد، المتوّج في دبي بفضية وبرونزية سباقي 400 و100 متر، إلى تأكيد زعامته على هذه المسافة، كونه يحمل الرقم العالمي لمسافة 800 متر والبالغ دقيقة و37 ثانية و34 جزءاً من الثانية، ضمن السعي للدخول السباق الختامي يوم غدٍ بطموح إهداء الإمارات الميدالية الذهبية

كما تعوّل الآمال الإماراتية، اليوم، على الثنائي عبدالعزيز الشكيلي وأحمد الحوسني، اللذين يخوضان نهائي مسابقة رمي الجلة لفئة «إف 34».