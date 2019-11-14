الامارات | جولة «المصير» يا منتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «المصير» يا منتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مواجهة مصيرية، عندما يحلّ ضيفاً على منتخب فيتنام على ملعب استاد «مي دينه» في العاصمة هانوي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة.

وكان مدرب الأبيض، الهولندي فان مارفيك، استدعى 24 لاعباً للمواجهة، وشهدت القائمة عودة يوسف جابر لاعب شباب الأهلي وحبيب الفردان لاعب النصر، المتألقين مع فريقهما في الدوري، فيما سيفتقد الأبيض جهود مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، لحصوله على إنذارين، وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة، برصيد ست نقاط، من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور، وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة في دبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند في الجولة الماضية بهدفين لهدف، فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب تايلاند.

ويسعى الأبيض إلى تأكيد تفوقه التاريخي على منتخب فيتنام، حيث التقى المنتخبان في خمس مواجهات، فاز المنتخب في أربع منها، وكان الفوز الوحيد لمنتخب فيتنام عام 2007، ضمن كأس آسيا وانتهت المباراة 2-صفر.

واستعداداً للمباراة، أقام المنتخب الوطني معسكراً إعدادياً في تايلاند، وضع من خلاله المدرب مارفيك اللمسات الأخيرة لمواجهة اليوم، التي لن تكون سهلة بل حاسمة في مشوار التأهل نحو المونديال، ويتطلع الأبيض لتحقيق الفوز ولا شيء سواه، للإبقاء على حظوظه في العبور إلى المرحلة المقبلة، ولن يكون الخصم صيداً سهلاً، بل سيعمل أيضاً لتحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة، خصوصاً أنه يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، فيما سيكون منتخبنا مطالباً بتقديم أفضل ما عنده لحصد النقاط الثلاث التي تعني الكثير لـ«الأبيض» خصوصاً إذا تعثر منتخب تايلاند أمام ماليزيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفي غياب علي مبخوت سيعول المنتخب على أحمد خليل، الذي من المتوقع أن يبدأ المباراة، خصوصاً أن الأخير قدم مستويات جيدة مع ناديه شباب الأهلي في الدوري، وسيشكّل إضافة لخط هجوم المنتخب في مباراة اليوم، وعمل مارفيك خلال معسكر تايلاند على دراسة الخصم عبر الفيديو، كما نظم عدداً من المحاضرات مع اللاعبين، وأوضح لهم خطورة المنافس وطريقة لعبه بناء على المباريات السابقة التي خاضها في التدريبات، وسادت موجة من التفاؤل خلال المعسكر الإعدادي قبل التوجه إلى هانوي، خصوصاً أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

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ويدرك اللاعبون جيداً أهمية المباراة، ووضح من خلال المعسكر عزيمة وإصرار اللاعبين على تغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في مباراة تايلاند، ومصالحة جماهير الأبيض بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

المنتخب بالأبيض.. وفيتنام بالأحمر

-سيرتدي المنتخب الوطني الأبيض الكامل، ومنتخب ماليزيا اللون الأحمر الكامل.

-يراقب المباراة، أحمد شاهر، من المالديف، ومقيم الحكام، علاء عبدالقادر، من العراق، وطاقم التحكيم الدولي الياباني، المكون من إيدا جومبي (ساحة) ياجي أكاني (مساعد أول)، كاراكامي ساتوشي (مساعد ثان) اركي يوسيكي (حكماً رابعاً).

-مدير منتخب الإمارات، إسماعيل راشد، والمسؤول الإعلامي، سالم النقبي، ورئيس قسم دعم المنتخبات، حسان فهد.

أحمد خليل أساسي.. وعلي مبخوت أبرز الغائبين المنتخب ثالث المجموعة برصيد 6 نقاط