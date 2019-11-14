الامارات | 10 عقوبات مالية قاسية يفرضها لامبارد في تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عقوبات مالية قاسية يفرضها لامبارد في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، يطبق على لاعبيه قوانين صارمة لفرض الانضباط والالتزام بين اللاعبين، وكانت وراء تفوق الفريق على كل الصعوبات التي واجهها منذ بداية الموسم، حتى وصل حالياً إلى المركز الثالث في وضعية منافسة على اللقب. وقالت الصحيفة إن «لامبارد حدد قائمة الممنوعات والغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرتكبة». قائمة الممنوعات والغرامات 1- التأخر عن موعد الوصول للمباراة: 2500 جنيه إسترليني. 2- التأخر عن موعد حضور التدريبات: 2500 جنيه إسترليني. 3- التأخر عن وقت الجيم: 1000 جنيه إسترليني. Advertisements 4- التأخر عن جلسات العلاج: 2500 جنيه إسترليني. 5- التأخر عن مواعيد الاجتماعات: الدقيقة الواحدة بـ500 جنيه إسترليني. 6- التأخر عن انطلاق التدريبات: 20 ألف جنيه إسترليني. 7- الحضور من دون الملابس الرسمية الخاصة بسفر الفريق لخوض المباريات: 1000 جنيه إسترليني. 8- رنين الهاتف أثناء الاجتماعات أو تناول الوجبة: 1000 جنيه إسترليني. 9- التأخر عن المواعيد الطبية: 2500 جنيه إسترليني. 10- في حاله عدم دفع الغرامات خلال 14 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة سيتم مضاعفه المبلغ. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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