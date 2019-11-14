الامارات | تونس الأولى عربياً بفضل ذهبيتَي الغربي وتلايلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس الأولى عربياً بفضل ذهبيتَي الغربي وتلايلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت ذهبية ياسين الغربي بحلوله أولاً في سباق 400 متر مضمار للكراسي المتحركة لفئة «تي 54»، وفوز روعة تلايلي بذهبية مسابقة رمي القرص لفئة «إف 41»، المنتخب التونسي التقدم إلى المرتبة السادسة على لائحة الترتيب العام للبطولة كأول المنتخبات العربية، بعدما رفع لاعبو ولاعبات «نسور قرطاج» غلتهم إلى الميدالية التاسعة، بواقع خمس ذهبيات، وثلاث فضيات، وبرونزية واحدة.

وحافظت الصين على صدارتها للترتيب العام، برصيد 41 ميدالية، بواقع 17 ذهبية، ومثلها فضية، وسبع برونزيات، فيما جاءت البرازيل ثانياً بـ 25 ميدالية (تسع ذهبيات وست فضيات و10 برونزيات)، وأكرانيا ثالثاً 19 ميدالية (تسع ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات)، وبريطانيا رابعاً 19 ميدالية (سبع ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات).