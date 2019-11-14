الامارات | قوانين «عسكرية» تضبط الملاعب الإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن قوانين «عسكرية» تضبط الملاعب الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضبط مدربون في الملاعب الإنجليزية فرقهم بقوانين أشبه بـ«العسكرية»، فالوقت لديهم كالسيف، والالتزام واجب، وعدم احترام القوانين والتعليمات يواجه بالغرامات والاستبعاد مهما كان حجم اللاعب وأهمية توقيت مشاركته في البطولات المحلية والخارجية، كما حدث لنجم مانشستر سيتي الدولي رحيم ستيرلينغ حين تشاجر بالأيدي مع مدافع ليفربول جو غوميز خلال معسكر منتخب إنجلترا، أول من أمس، خلال التحضيرات لمواجهة مونتينيغرو، اليوم، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «يورو 2020».

وأصدر مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، قراراً صارماً باستبعاد ستيرلينغ، ثالث هدافي التصفيات الأوروبية بثمانية أهداف، من معسكر «الأسود الثلاثة»، خصوصاً عندما شاهد آثار الخدوش على وجه غوميز.

ويضرب المثل بانضباط الكرة الإنجليزية وطريقة المدربين في التعامل الدقيق مع اللاعبين، إذ كشفت صحيفة «صن» البريطانية عن 10 قواعد صارمة فرضها مدرب تشيلسي على لاعبيه لضبط الأمور داخل أسرة الفريق، الذي يحتل المركز الثالث على ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر، بهدف إشعار لاعبي «البلوز» - ومعظمهم من العناصر الشابة - بأهمية المرحلة الحساسة لتحديد وجهة الفريق في المنافسة بـ«البريمييرليغ».

ولا يشكل التكتيك والمهارة والقدرات لدى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر عوامل ضغط على المدرب لاستثناء أحدهم من الخضوع للتعليمات، ويضرب المثل بالعبقري بيب غوارديولا في فرض طقوس خاصة على لاعبيه وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية من أجل تكريس دور الجماعية حتى في التحضير للمباريات، من أبرزها إجبارهم على تناول الإفطار والغداء في النادي معاً، ومنع الإنترنت وكل أشكال الاتصالات عن اللاعبين طوال فترات وجودهم في النادي.