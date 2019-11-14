الامارات | مونديال التزلج على الماء ينطلق الثلاثاء في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال التزلج على الماء ينطلق الثلاثاء في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي بطولة العالم للتزلج على الماء من 19 وحتى 23 الجاري، بمشاركة 160 متسابقاً يمثلون 31 دولة، حيث ستنطلق البطولة بنظام التصفيات منذ اليوم الأول ويقام الاستعراض من الصباح وحتى السادسة مساء وبشكل يومي، على شاطئ كورنيش القرم.

من جهته، أكد مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية سالم الرميثي، أن: «البطولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الجانبين الرياضي والسياحي، خصوصاً أن عدد القادمين مع البطولة سيتجاوز الآلاف مع الفرق الرياضية المشاركة في الحدث من 31 دولة». وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة أبطال إماراتيين للمرة الأولى.