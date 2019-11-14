الامارات | البطائح يستضيف دبا الحصن في قمة الجولة الثانية من دوري «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يستضيف دبا الحصن في قمة الجولة الثانية من دوري «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، غداً، بمواجهتين، تجمع الأولى بين الذيد والعروبة، والثانية بين العربي والإمارات، فيما تستكمل المباريات، بعد غد، بمواجهة التعاون ومصفوت، ومسافي ودبا الفجيرة، والبطائح ودبا الحصن.

وتبرز إلى الواجهة مباراة الفريقين الصاعدين للعب في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، البطائح ودبا الحصن، التي ستقام بعد غد، ويمكن وصفها بمباراة الأسبوع، حيث ستقود الفريق الفائز إلى الصدارة المبكرة.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى عن فوز دبا الحصن على مسافي 2-صفر، وبالنتيجة ذاتها فاز دبا الفجيرة على الذيد، وفاز البطائح على التعاون 1-صفر، بينما تعادل مصفوت مع العربي 1-1 والإمارات مع الحمرية من دون أهداف، وشهد ترتيب هدافي البطولة صدارة لاعب دبا الحصن، محمد سعيد المدحاني برصيد هدفين، مقابل هدف لكل من خالد الريامي، وأحمد النقبي، والبرازيلي فينيكيوس، والبرازيلي ألكسندر، والمغربي فاتري ساخي.

Advertisements

من جانبه، قال مدرب البطائح، المصري طارق السيد، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالفوز المهم على حساب التعاون كونه يأتي في بداية الموسم، لكنه كان فوزاً صعباً بسبب الندية التي كشف عنها أداء فريق التعاون، ونحن كنا ندرك ذلك قبل المباراة، وكرة القدم تطورت ولم تعد النتائج محسومة، بل إن النتائج قد تحسمها تفاصيل بسيطة، وجاهزون للمباراة المقبلة».

وغاب اللعب النظيف عن مباريات الجولة الأولى، إذ شهدت حصول 14 لاعباً على بطاقات صفراء، كان للاعبي مصفوت الحصة الأكبر بخمس بطاقات صفراء، وواحدة حمراء من نصيب اللاعب سيف عيسى، تلاه التعاون بأربع بطاقات صفراء.

سرور: مواجهة البطائح صعبة

أكد مشرف فريق دبا الحصن، محمد سرور، أن فريقه استعد بشكل يتناسب وأهمية فريق البطائح في الجولة الثانية لأهمية المباراة، مؤكداً أنه لا يرى وجود مباراة صعبة وأخرى سهلة، بقدر أن جميع المباريات قوية وصعبة، مبيناً أن فريقه يلعب من اجل إمتاع الجمهور وبناء فريق للمستقبل.