شكرا لقرائتكم خبر عن «الفراعنة» يتطلع لبداية قوية أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ المنتخب الوطنى الأول مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون بمواجهة كينيا في السادسة اليوم الخميس على ملعب برج العرب وذلك ضمن مباريات المجموعة السابعة، التي تضم معهما منتخبى جزر القمر وتوجو، اللذين يلتقيان بالجولة الأولى في العاصمة التوجولية لومى. ويتطلع منتخب الفراعنة لضربة بداية قوية في مشواره الإفريقى من خلال تحقيق الفوز، بجانب تقديم عرض قوى يسعد الجماهير لتحسين صورته المهتزة، بعد العروض المهتزة وغير المقنعة للمنتخب خلال وديتى بتسوانا وليبيريا، ما تسبب في حالة قلق كبيرة عند الجماهير خوفا من استمرار نفس النهج خلال المشوار الإفريقى.

كان المنتخب بقيادة حسام البدرى قد بدأ التحضير للمواجهة بمعسكر في برج العرب خاض خلاله تدريبات قوية تضمنت رفع الحالة البدنية للاعبين بجانب الأمور الفنية التي استقر عليها البدرى لتناسب مواجهة كينيا.. ومع بداية المعسكر قرر البدرى استبعاد سباعى بيراميدز بعد رفض ناديهم انضمامهم للمعسكر في بدايته ليقوم باتخاذ قرار سريع باستبعادهم من التجمع الحالى، كما خرج من المعسكر حمدى فتحى الذي تعرض لإصابة قوية بالتواء في الركبة، واستبعد محمد صلاح نجم ليفربول من المشاركة اليوم وأمام جزر القمر بسبب إصابته في الكاحل الأيسر.

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وحضر صلاح لمعسكر المنتخب أمس الأول وخضع لفحص طبى تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، والذى أكد أن اللاعب يعانى من إصابة في الكاحل وسيكون خارج الحسابات في المواجهتين. ينتظر أن يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى ومحمود وحيد وطارق حامد وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد جمعة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كينيا بقيادة فرانسيس كيمانزى، المدير الفنى، المباراة وسط ظروف صعبة بسبب الإرهاق الذي ضرب البعثة بسبب طول رحلة السفر التي استغرقت قرابة 20 ساعة بعدما قام اتحاد الكرة الكينى بحجز الرحلة من كينيا إلى الإمارات ومنها إلى مصر، ما أغضب المدير الفنى بشدة وانتقد اتحاد الكرة على الموقف.

وقال: «سنواجه المنتخب المصرى ونحن نعانى من إرهاق السفر وعدم الإعداد الجيد، هذا أسوأ ما يكون». من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفنى لمنتخب كينيا جون أفيرى من القائمة لأسباب تأديبية بعدما ترك ناديه الكينى دون إذن وانضم لفريق طنطا ورفض الفيفا إصدار بطاقة دولية مؤقتة، بينما انضم بونيفيس موشيرى لمنتخب بلاده بعد حل أزمة تأشيرة دخوله مصر. وضمت القائمة التي اختارها مدرب كينيا كلا من: باتريك ماتاسى وتيموتى أوديامبو ويان أوتيينو في حراسة المرمى، وجوستون أموروا وهارون شاكافا وجوش أونيانجو وهيلارى وانديرا وإيريك أوما وجوزيف أوكومو وصامويل أولواندى وتيدى أكومو وجوانا أومولو وكينيث موجونا وأيوب تيمبى وفيكتور وانياما وبونيفيس موشيرى ولورانس جوما وكليف نياكيا وإيريك جوانا أوموندى وإيسوزا وايفون وميشيل أولونجا وجيسى وير وجون ماكواتا.