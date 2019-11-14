شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج: التحكيم منح الأهلى درع الدوري عام 2009 ومعلول الأفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق، أن الأخطاء التحكيمية حرمت الدراويش من التتويج ببطولة الدوري 2009، ومنحت اللقب إلي النادي الأهلي بعد الوصول الي مباراة فاصلة بين الفريقين وتمكنت القلعة الحمراء في حسمها .

وأكد أحمد سمير فرج في تصريحات لقناة تايم سبورت، على أن الحكم محمد ريشة تعمد في التراجع عن قراره في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالجولة الأخيرة في موسم 2009 ، مؤكداً أن الحكم بعد ما احتسب "فاول" علي محمد أبوتريكة، تراجع واحتسبها هدف مما ساهم في فوز الأهلي بهذه المباراة ووصوله إلي مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي .

وأعلن أحمد سمير فرج عن أفضل لاعب في الدوري المصري بالوقت الحالي، من وجهة نظره، وهو الدولى التونسي علي معلول لاعب الأهلي، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه فضلاً عن أهدافه المؤثرة في الموسم الماضي مما ساعدت في فوز الأهلي بالبطولة .