محمود البنا حكماً لديربي المغرب فى البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل عينت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، الحكم المصري محمود البنا، للقيادة التحكيمية لمباراة ديربي كازابلانكا بين الوداد والرجاء المغربيين في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية ملعب محمد الخامس في الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري. وانتهى لقاء الرجاء أمام الوداد بالتعادل الإيجابى 1 / 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس، في ذهاب لدور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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