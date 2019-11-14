شكرا لقرائتكم أحمد سامي: لم أتفاوض مع بلدية المحلة والسماسرة استغلوا اسمي في بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي "النجوم" ونجم النادي الأهلي، الشائعات التي روجت مؤخرا حول ترشيحه لتدريب العديد من أندية الدرجة الثانية وفى مقدمتها بتروجت وبلدية المحلة وغيرها من الأندية التي تسعى للصعود لدوري الأضواء والشهرة وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماماً.

أكد سامي أن هناك من يستغل اسمه دون علمه في عملية الترويج لمدربين معينين من أجل ايجاد فرصة عمل، موضحا أن البعض يروج في وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات معه من قبل أندية المظاليم لإبعاده عن المشهد خصوصا وأنه مطلوب في بورصة المدربين.

وقال نجم الأهلي السابق أنه يحترم كل الأندية المصرية ويقدرها، ولكنه لم يتفاوض مع أي نادى من أندية الدرجة الثانية، ولم يعقد أي جلسة مع أي مسؤول، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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وأضاف سامي أنه رافض بشكل تام العمل في دوري الدرجة الثانية، لأنه قطع شوطا مناسباً في العمل مع الكبار وحقق نتائج طيبة مع الفرق التي تولى تدريبها خلال الفترة الماضية، سواء طلائع الجيش أو النجوم، كما أنه رفض العديد من العروض الخارجية في الدوري العماني والبحريني لأنه يريد اتخاذ خطوة تضيف لسجله التدريبي.

اختتم سامي كلامه قائلاً: "دائماً أبحث عن الفرصة الصعبة والتحدي في تحقيق نتائج طيبة، وأتمنى أن يتحقق الجميع من المعلومات قبل نشرها في وسائل الإعلام".