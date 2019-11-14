هل تؤثر إصابة طارق حامد على مشاركته أمام كينيا؟...

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ويعد طارق حامد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني ويعول عليه البدري كثيرا خاصة في ظل إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والمنتخب مؤخرا في الركبة.
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