شكرا لقرائتكم هل تؤثر إصابة طارق حامد على مشاركته أمام كينيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، إنه أخطر حسام البدري المدير الفني للفراعنة، جاهزيته، لخوض مواجهة المنتخب الوطنى مع نظيره الكينى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة بكأس الأمم الإفريقية 2021، بالكاميرون.

ويعاني طارق حامد من إصابة بسيطة في عضلة السمانة وكشف لجهاز المنتخب إنه سيكون جاهز لخوض مواجهة الغد مع المنتخب الوطني في مواجهة نظيره الكيني التي يطمح فيها الفراعنة إليّ تحقيق الانتصار قبل السفر غدا الجمعة إليّ جزر القمر علي متن طائرة خاصة لمواجهة الأخيرة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للكان.

ويعد طارق حامد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني ويعول عليه البدري كثيرا خاصة في ظل إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والمنتخب مؤخرا في الركبة.