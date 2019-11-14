المسحل: لاعبو المنتخب السعودي يفضلون اللعب في الأجواء الباردة

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي شعور لاعبي المنتخب بالمسؤولية قبل مواجهة أوزبكستان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا يوم الأربعاء.

وقال المسحل لبرنامج "في المرمى": اللاعبون يشعرون بالمسؤولية، ووعدوني بتقديم مباراة كبيرة، أما عن تقدم المنتخب السعودي في تصنيف فيفا الشهري على بقية المنتخبات فهذا أمر يجب ترجمته داخل الملعب.

وزاد: صحيح أننا سنلعب المباراة في طشقند وسط أجواء باردة، لكن يفضل اللاعبون الطقس البارد مقارنة بالأجواء الحارة.