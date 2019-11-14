شكرا لقرائتكم منتخب السودان يكتسح ساوتومي برباعية في التصفيات الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ منتخب السودان مشواره في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون عام 2021 على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه منتخب ساوتومي وبرينسيب 4 - صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا وجنوب أفريقيا.

وافتتح المنتخب السوداني الملقب بـ(صقور الجديان) التسجيل مبكرا عبر لاعبه رمضان عجب في الدقيقة السابعة، قبل أن يضطر الضيوف للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى ألداير ألميدا في الدقيقة 20.

واستغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أحمد حامد التش الهدف الثاني في الدقيقة 44، فيما جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما سجل غورداو ديوغو لاعب ساوتومي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62.

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واختتم محمد الرشيد مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وكان بإمكان لاعبي المنتخب السوداني، بطل أفريقيا عام 1970، تسجيل المزيد من الأهداف لولا لجوءهم إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوداني في الجولة المقبلة مع مضيفه منتخب جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.