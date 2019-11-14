البياوي: جزئيات صغيرة حرمت العدالة الفوز في بعض المباريات

شدد ناصيف البياوي، مدرب نادي العدالة، على أن فريقه لا يعاني من مشاكل كبيرة على صعيد النتائج في الدوري، مشيرا إلى أن جزئيات صغيرة حرمت الفريق من تحقيق الفوز في عدة مباريات، وأن وضع العدالة لا يعتبر خطيرا في ترتيب مسابقة الدوري.

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وقال المدرب التونسي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: كل تجاربي كان فيها الجانب السلبي والإيجابي، عندما أدخل في تجربة جديدة أدخل بدون حسابات، وأفكر فقط في تقديم أفضل ما لدي وتوظيف طاقة المجموعة حتى ننجح سويا، عشت مع الفتح وهجر والرائد أياما رائعة وحققت نتائج جيدة، وأتمنى أن يتكرر الأمر مع العدالة.

وأضاف: لا توجد مشاكل كبيرة، بدأنا الدوري بامتياز حقق نتائج جيدة، الفريق كان يقدم مستويات محترمة لكن خانته جزئيات صغيرة حرمته النقاط الثلاث في بعض المباريات، الوضع ليس خطيرا لأن فارق النقاط بين الفرق ليس كبيرا، والدوري السعودي صعب وتطور كثيرا.

وأردف: الوقت الحالي ليس للتقييم، أمامنا ست مباريات إلى نهاية الدور الأول، وعلينا الاستفادة من أفضل مجموعة متواجدة، وتقييم اللاعبين أمر سابق لأوانه حاليا، وعلينا التركيز حاليا على المباريات المقبلة، والتوقف الدولي الحالي جاء في توقيت مناسب لنا.