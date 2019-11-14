مونتيلفو يعتزل كرة القدم بعد فشله في إيجاد نادٍ جديد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ريكاردو مونتيلفو لاعب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد فشله في إيجاد نادٍ جديد له عقب رحيله من ميلان نهاية الموسم الماضي.
وسبق لمونتيلفو، الذي لعب لأندية أتالانتا وفيورنتينا وميلان، خلال مسيرته الكروية، أن فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي خلال فترة تواجده مع ميلان، وهاجم اللاعب ناديه السابق عقب عدم حصوله على فرصة توديع زملائه وجماهير الفريق قبل رحيله.
وقال مونتيلفو في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: سأتوقف عن ممارسة كرة القدم الآن، سوف أستمر في العيش بمدينة ميلان مع عائلتي، ماذا سأفعل الآن، لا أعرف وأحتاج للتفكير في ذلك.
وتابع مونتيلفو: يمكنك القول بأن ميلان أجبرني على التوقف عن كرة القدم، لم يعطوني الفرصة لتوديع الجماهير بعد سبع سنوات مع الفريق.
ولم يشارك مونتيلفو (34 عامًا) في أي مباراة مع ميلان الموسم الماضي.
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